Anuncia Obras Públicas trabajos de bacheo en varias colonias de Chihuahua

Martes 3 de febrero de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que este martes 3 de febrero se realizarán trabajos de bacheo en calles de las colonias Ranchería Juárez, Mármol II, La Cima, Francisco Villa e Infonavit Nacional, como parte del programa emergente de mantenimiento vial.

Para la seguridad de conductores y peatones, las autoridades exhortan a tomar precauciones durante la mañana, cuando operarán múltiples cuadrillas en las diferentes calles intervenidas.

El Departamento de Mantenimiento Vial, mediante recorridos de supervisión, determina las zonas prioritarias para bacheo, contando también con la colaboración de la ciudadanía, quien puede reportar baches a través de los diferentes canales disponibles.

Las autoridades municipales solicitaron que los reportes de baches se realicen marcando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.