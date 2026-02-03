El Estado

19.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 3 de febrero de 2026

Anuncia Obras Públicas trabajos de bacheo en varias colonias de Chihuahua

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que este martes 3 de febrero se realizarán trabajos de bacheo en calles de las colonias Ranchería Juárez, Mármol II, La Cima, Francisco Villa e Infonavit Nacional, como parte del programa emergente de mantenimiento vial.

Para la seguridad de conductores y peatones, las autoridades exhortan a tomar precauciones durante la mañana, cuando operarán múltiples cuadrillas en las diferentes calles intervenidas.

El Departamento de Mantenimiento Vial, mediante recorridos de supervisión, determina las zonas prioritarias para bacheo, contando también con la colaboración de la ciudadanía, quien puede reportar baches a través de los diferentes canales disponibles.

Las autoridades municipales solicitaron que los reportes de baches se realicen marcando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Enero cierra con 1,050 millones de pesos recaudados por Predial en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a operador criminal ligado a ataque contra diputados de MC en Culiacán

Invita Síndica a participar en “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Nuevo frente frío mantendrá ambiente muy frío por la mañana en Chihuahua
Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango
Invita Síndica a participar en “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”
Secretario de Hacienda prevé crecimiento económico de 2.5% a 3% en 2026 gracias a inversión pública
Detienen a operador criminal ligado a ataque contra diputados de MC en Culiacán
Invita Síndica a consultar resultados de becas para Estancias Infantiles
Supervisa Sindicatura servicios públicos en Jardines de Sacramento
Analiza Sindicatura viabilidad legal para recuperar adeudos del Predial

Municipios

Más Noticias

Vuelca pipa lechera en la carretera Saucillo–Delicias; no hubo lesionados
EE. UU. permitirá venta limitada de petróleo venezolano bajo supervisión de Washington
Entregan becas para Centros de Atención Infantil; benefician a mil 450 niñas y niños en Chihuahua