Anuncia René Chavira inversión de 15 mdp para recarpeteo y reforzamiento de vialidades

Miércoles 21 de octubre de 2026

El alcalde René Chavira Venzor anunció la puesta en marcha de obras de recarpeteo e intervención vial en diferentes sectores de Chihuahua capital y comunidades rurales, con una inversión aproximada de 15 millones de pesos.

Los trabajos contemplan intervenciones en la calle Francisco Villa, lateral del Periférico de la Juventud, Silvestre Terrazas y avenida Lombardo Toledano. En el Periférico, las labores comenzaron a la altura de la calle Betance y abarcarán cerca de 300 metros lineales.

El programa también llegará a la zona rural, con trabajos previstos en sectores como el ejido La Noria y la colonia Soto.

Chavira Venzor informó además que instruyó a la Dirección de Obras Públicas a duplicar los trabajos de bacheo. Las cuadrillas mantendrán operaciones de lunes a sábado y trabajarán simultáneamente en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde pidió a la población continuar reportando los baches y daños en las calles para facilitar su localización y agilizar la atención.

Por otra parte, informó que los panteones municipales se encuentran prácticamente listos para las celebraciones del Día de Muertos y que las labores de limpieza y mantenimiento concluirán varios días antes del 2 de noviembre.

Como parte de las mejoras, se instalarán códigos QR en los accesos de los panteones, mediante los cuales las familias podrán localizar con mayor facilidad las tumbas de sus seres queridos.

Para la tradicional Feria del Hueso, el Municipio prepara además un operativo en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que incluirá vigilancia en los alrededores de los panteones y supervisión de los puestos de alimentos y artículos de temporada.