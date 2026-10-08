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Jueves 8 de octubre de 2026

Anuncia SDR nueva fecha para el homenaje Mujer Rural 2026

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informa que el evento Mujer Rural 2026 ha cambiado de fecha y se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre, en las instalaciones de Expo Chihuahua, en la capital del estado.

El registro de asistentes iniciará a las 10:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso.

Durante esta celebración se rendirá homenaje a 40 mujeres rurales, quienes fueron seleccionadas como ganadoras en distintas categorías por su trayectoria, esfuerzo y aportaciones al desarrollo de sus comunidades y del sector.

El programa contempla un evento protocolario, acompañado de actividades de entretenimiento, sorpresas y momentos especiales, con el propósito de ofrecer una celebración en la que prevalezca el reconocimiento a las mujeres rurales de Chihuahua.

También se contará con la participación de expositores agroindustriales locales, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus productos de valor agregado, dando a conocer el talento y la calidad de lo que se produce en la entidad, a fin de promover el consumo local.

Para confirmar su asistencia o solicitar mayor información, las interesadas pueden comunicarse a la Secretaría de Desarrollo Rural al teléfono 614 429 3300, en las extensiones 12576, 12565 y 17731.

La SDR reitera la invitación a ser parte de esta celebración que busca reconocer el trabajo, la dedicación y las historias de mujeres que, con su esfuerzo, contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales de Chihuahua.

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