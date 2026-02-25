Anuncia Secretaría de Salud jornadas de vacunación contra influenza, sarampión y neumococo

25.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 25 de febrero de 2026
Con el objetivo de fortalecer la protección de las y los chihuahuenses, la Secretaría de Salud llevará a cabo jornadas de vacunación contra influenza, sarampión y neumococo, conforme a la calendarización establecida del 25 de febrero al primero de marzo de 2026.
Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de prevención y control epidemiológico, que prioriza la inoculación de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y población con factores de riesgo.
La dependencia invita a la ciudadanía a acudir y aprovechar estos espacios para completar esquemas de vacunación, toda vez que esta es una de las medidas más efectivas para prevenir complicaciones graves y proteger a los grupos más vulnerables.
Las personas interesadas pueden consultar las redes oficiales de la Secretaría de Salud o acudir a su centro de salud más cercano.
Se instalarán puestos de vacunación en:
Chihuahua
• Alsuper Los Leones
o 25 al 27 de febrero, de las 9:30 a 19:00 horas
o 28 de febrero y primero de marzo, de las 9:30 a 17:30 horas
• Alsuper Anthony Quinn
o 25 al 27 de febrero, de 9:30 a 19:00 horas
o 28 de febrero y primero de marzo, de 9:30 a 17:30 horas
Parral
• Bazares colonia PRI
o 28 de febrero y primero de marzo, de 9:00 a 13:00 horas
