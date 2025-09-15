Chihuahua

18.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 15 de septiembre de 2025

Anuncian Cierres Viales y Transporte Gratuito por Festejos del Grito de Independencia

En el marco del CCXV Aniversario del Grito de Independencia, autoridades municipales anunciaron una serie de cierres viales y ajustes en el transporte público con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante los festejos patrios.

El operativo iniciará este lunes 15 de septiembre a las 11:00 de la mañana, con el cierre parcial de calles desde la calle 15 hasta la avenida Venustiano Carranza.

Posteriormente, a partir de las 5:00 de la tarde, se implementará el cierre total de la avenida Ocampo, desde el trébol de la avenida Universidad, así como de las calles 27, Juárez, 20 de Noviembre y Carranza, incluyendo todas las bocacalles que conectan con Ocampo en dirección al primer cuadro de la ciudad.

La Subsecretaría de Movilidad desplegará a 20 oficiales en puntos estratégicos sobre las avenidas Venustiano Carranza, Juan Aldama y 20 de Noviembre, con el objetivo de orientar a los automovilistas y facilitar el acceso a la ciudadanía durante los eventos.

Las autoridades exhortan a la población a utilizar vías alternas para evitar aglomeraciones, así como a respetar las indicaciones viales para contribuir a un festejo seguro y ordenado.

Por su parte, la operadora del sistema de transporte Bowí informó que, como parte de las festividades, el servicio será gratuito desde la mañana del 15 de septiembre y hasta las 2:00 de la madrugada del día 16.

Sin embargo, debido al cierre de calles, se anunció el cierre temporal de las estaciones Juárez y Fuentes Danzarinas a partir de las 10:00 de la mañana, por lo que se recomienda a los usuarios planear con anticipación sus recorridos.

Gobierno Federal Endurece Medidas Contra la Evasión Fiscal: SAT Tendrá Nuevas Facultades

