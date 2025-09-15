Anuncian Cierres Viales y Transporte Gratuito por Festejos del Grito de Independencia

Lunes 15 de septiembre de 2025

En el marco del CCXV Aniversario del Grito de Independencia, autoridades municipales anunciaron una serie de cierres viales y ajustes en el transporte público con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante los festejos patrios.

El operativo iniciará este lunes 15 de septiembre a las 11:00 de la mañana, con el cierre parcial de calles desde la calle 15 hasta la avenida Venustiano Carranza.

Posteriormente, a partir de las 5:00 de la tarde, se implementará el cierre total de la avenida Ocampo, desde el trébol de la avenida Universidad, así como de las calles 27, Juárez, 20 de Noviembre y Carranza, incluyendo todas las bocacalles que conectan con Ocampo en dirección al primer cuadro de la ciudad.

La Subsecretaría de Movilidad desplegará a 20 oficiales en puntos estratégicos sobre las avenidas Venustiano Carranza, Juan Aldama y 20 de Noviembre, con el objetivo de orientar a los automovilistas y facilitar el acceso a la ciudadanía durante los eventos.

Las autoridades exhortan a la población a utilizar vías alternas para evitar aglomeraciones, así como a respetar las indicaciones viales para contribuir a un festejo seguro y ordenado.

Por su parte, la operadora del sistema de transporte Bowí informó que, como parte de las festividades, el servicio será gratuito desde la mañana del 15 de septiembre y hasta las 2:00 de la madrugada del día 16.

Sin embargo, debido al cierre de calles, se anunció el cierre temporal de las estaciones Juárez y Fuentes Danzarinas a partir de las 10:00 de la mañana, por lo que se recomienda a los usuarios planear con anticipación sus recorridos.