Anuncian apoyo para liquidar créditos de pequeños productores en Chihuahua

Miércoles 6 de mayo de 2026

El Gobierno Federal dio a conocer un esquema para la liquidación de créditos pendientes de pequeños productores con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), programa que beneficiará a 2 mil 103 productores en Chihuahua.

De acuerdo con la información presentada durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República, esta cifra representa el 99.9 por ciento de los deudores registrados en la entidad.

Del total de beneficiarios en Chihuahua, mil 611 son hombres y 492 son mujeres dedicados a actividades del sector agropecuario.

Como parte del programa, se habilitarán dos centros de atención para brindar orientación y realizar los trámites correspondientes:

• Oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Nuevo Casas Grandes

• Oficinas de Secretaría de Bienestar en Cuauhtémoc

El esquema contempla la condonación total del adeudo en la mayoría de los casos, mientras que para créditos de mayor monto se aplicará un descuento del 30 por ciento y una reestructuración del saldo pendiente.

Autoridades federales señalaron que el objetivo es apoyar a pequeños productores para que puedan regularizar su situación financiera y continuar con sus actividades productivas.