Chihuahua

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de noviembre de 2026

Anuncian bacheo en seis sectores de Chihuahua este viernes

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará este viernes trabajos de bacheo emergente en distintas calles, colonias y avenidas de la capital, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.

Las cuadrillas de mantenimiento vial intervendrán en las calles 46ª, Industrial I y Francisco Portillo, así como en la colonia Cerro de la Cruz y en las avenidas Tecnológico y Heroico Colegio Militar.

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a circular con precaución en las zonas donde se desarrollarán los trabajos, debido a la presencia de personal y maquinaria.

La selección de los puntos de intervención se realiza mediante recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y reportes ciudadanos.

El Municipio recordó que los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes, de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Mueren dos personas y tres agentes de la FGR resultan heridos en choque rumbo a Parral

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Más de 1,200 panistas dedican un minuto de aplausos a César Jáuregui durante encuentro por la unidad

Josefina Vázquez Mota dará conferencia gratuita para padres en Parral

Amplían horario de venta de alcohol en Chihuahua hasta el 6 de enero

Detiene SSPE a dos hombres y asegura armas y presuntas drogas en Chihuahua
Construye Municipio tres paradas de transporte público en comunidades rurales de Chihuahua
Gonzalo Ituarte ofrecerá conferencia sobre los derechos de los pueblos originarios en la UACH
Arrancones VIP prepara una jornada de grandes duelos
Detiene ICE a niño haitiano de 8 años y lo separa de su familia en Estados Unidos
JCAS ofrece descuentos de hasta 100% en adeudos de agua en Chihuahua
Sheinbaum señala presuntos vínculos de Zuany con el crimen organizado
Movimiento Ciudadano presenta a Armando Ríos Piter como aspirante a gobernador de Guerrero

Municipios

Más Noticias

Pepe Stege llega a Puebla con la mira puesta en pelear por el campeonato de la GTM Light
Muere hombre atropellado en Santa Bárbara; conductor se da a la fuga
Abre Secretaría de Turismo convocatoria para integrar el calendario FITA Chihuahua 2027