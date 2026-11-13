Anuncian bacheo en seis sectores de Chihuahua este viernes

Viernes 13 de noviembre de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará este viernes trabajos de bacheo emergente en distintas calles, colonias y avenidas de la capital, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.

Las cuadrillas de mantenimiento vial intervendrán en las calles 46ª, Industrial I y Francisco Portillo, así como en la colonia Cerro de la Cruz y en las avenidas Tecnológico y Heroico Colegio Militar.

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a circular con precaución en las zonas donde se desarrollarán los trabajos, debido a la presencia de personal y maquinaria.

La selección de los puntos de intervención se realiza mediante recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y reportes ciudadanos.

El Municipio recordó que los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes, de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.