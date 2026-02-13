Anuncian cartelera de la Feria de San Marcos en Palacio de Gobierno de Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

La noche del jueves 12 de febrero, en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, se realizó el segundo anuncio oficial de la Feria Nacional de San Marcos, donde se dio a conocer el elenco de artistas que formarán parte de este magno evento.

Durante la presentación se detalló la cartelera de los escenarios Foro del Lago y Foro de las Estrellas. En el Foro del Lago se presentarán Hello Seahorse!, Gepe, Jumbo y Caloncho.

En el Foro de las Estrellas, el programa contempla las siguientes presentaciones:

Abril

18: Espectáculo “Entre Amigos” con Emmanuel, Mijares, Lucero y Yuri.

19: Luis Ángel El Flaco.

20: Bryndis X Siempre.

21: Goo Goo Dolls.

22: J Balvin.

23: Lara Campos.

24: La Sonora Santanera.

25: Andrea Bocelli.

26: Álex Fernández y Conjunto Primavera.

27: Orquesta Sinfónica SEDENA.

28: Kany García.

29: El Mimoso.

30: José Carreras, Kenny G y López Yáñez en presentación conjunta.

Mayo

1: Función especial de lucha libre.

2: Audrey Nuna, Eric Nam y Milli.

3: Foreigner.

4: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano.

5: Grupo Frontera.

6: Mägo de Oz.

7: Lila Downs.

8: David Guetta.

9: Paulo Londra.

10: Empire Of The Sun.

Además, la Feria contará con actividades en el tradicional Palenque.

Durante el anuncio también se informó que el estado de Chihuahua participará en Aguascalientes con la exposición de productos regionales como sotol, quesos y vinos, así como muestras de arte de pueblos originarios, promoviendo la riqueza cultural y productiva de la entidad.