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Miércoles 18 de marzo de 2026

Anuncian cierre en lateral del Periférico de la Juventud por construcción de gaza colgante

A partir del próximo martes 24 de marzo se implementará el cierre a la circulación vehicular en la lateral del Periférico de la Juventud, en sentido de sur a norte, como parte de los trabajos para la construcción de una gaza colgante.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas Municipales, encabezada por Carlos Rivas, el cierre se realizará específicamente en el acceso desde el Boulevard Ortiz Mena hacia el periférico, a la altura del Instituto José David.

Las autoridades indicaron que esta intervención forma parte de un proyecto de infraestructura orientado a mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

Ante esta situación, se emitieron las siguientes recomendaciones para automovilistas:

Salir con al menos 20 minutos de anticipación.

Respetar el señalamiento preventivo instalado en la zona.

Utilizar rutas alternas, como la avenida Politécnico Nacional.

Circular por el Boulevard Teófilo Borunda y tomar el carril izquierdo para incorporarse al periférico.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados y tomar precauciones, ya que estas obras, aunque generan afectaciones temporales, buscan mejorar la circulación y seguridad vial a largo plazo.

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