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Lunes 3 de agosto de 2026

Anuncian rutas alternas para llegar al aeropuerto por obras en Palestina y Fuerza Aérea

Con motivo de la construcción del Paso Superior en el cruce de las avenidas Palestina y Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó sobre la habilitación de rutas alternas para facilitar el acceso al Aeropuerto Internacional de Chihuahua y reducir afectaciones al tránsito en la zona.

La dependencia estatal detalló que estas modificaciones buscan mantener la fluidez vehicular durante el desarrollo de la obra, considerada estratégica para mejorar la movilidad en este importante punto de la ciudad.

Para quienes circulan por avenida Palestina con destino al aeropuerto, se recomienda dirigirse hacia el norte por Fuerza Aérea Mexicana hasta enlazar con la carretera Chihuahua-Aldama. Posteriormente, deberán avanzar hacia el Distribuidor Vial, incorporarse al Libramiento Oriente y tomar la salida al aeropuerto. Finalmente, el trayecto continúa al sur por Rancho Enmedio hasta llegar a la terminal aérea.

En el caso de automovilistas provenientes de la colonia Sierra Azul y zonas cercanas, la alternativa es utilizar avenida Vereda Real, cruzar Juan Pablo II, tomar el retorno e incorporarse a avenida del Carruaje con dirección al Ejido Tabalaopa. Este mismo recorrido podrá utilizarse para el regreso.

Para quienes transitan desde avenida Equus hacia Palestina, la ruta sugerida consiste en cruzar Juan Pablo II hacia Paseo de la Galera, continuar por Camino Real y calle De la Quinta, girar en calle 28 e incorporarse nuevamente a Palestina. Este trayecto también estará habilitado en sentido inverso.

La SCOP exhortó a la ciudadanía a anticipar sus tiempos de traslado, respetar la señalización preventiva y conducir con precaución en las zonas intervenidas, con el objetivo de salvaguardar la seguridad tanto de los automovilistas como del personal que trabaja en la obra.

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