Chihuahua

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Anuncian trabajos de bacheo en varias avenidas de Chihuahua

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que este miércoles 11 de febrero se realizarán trabajos de bacheo como parte del programa emergente en diferentes puntos de la ciudad. Las avenidas donde se intervendrá incluyen Tecnológico, 20 de Noviembre, Universidad, Heroico Colegio Militar y el boulevard Ortiz Mena.

La dependencia municipal exhortó a los conductores a extremar precauciones debido a las labores, que se desarrollarán por la mañana con múltiples cuadrillas.

Los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial determinaron las zonas a intervenir tras recorridos de inspección, mientras que la colaboración ciudadana es fundamental para reportar baches y mejorar la cobertura del programa.

Los ciudadanos pueden realizar sus reportes llamando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o a través de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Con estas acciones, el municipio busca mantener en buen estado las vialidades y mejorar la seguridad para conductores y peatones.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

Monjes budistas completan caminata de 15 semanas hasta Washington para promover la paz
Más que un meme: el trabajo profesional detrás de los ‘arbustos humanos’
Arrestan en Francia a profesor acusado de abusar de 89 menores en más de diez países
Registran un caso de tosferina en Chihuahua
Olson presentará hoy su Informe Legislativo en el Teatro de la Ciudad
Detiene SSPE a dos sujetos armados tras persecución en Ojinaga
Asesinan a Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo”, en Culiacán
Inauguran SEyD y Ayuntamiento de Matamoros barda perimetral de Secundaria

Municipios

Más Noticias

Inicia Gobierno del Estado proceso de Indicación Geográfica del vino, carne, nuez y durazno chihuahuenses
Anuncia Desarrollo Humano nuevas vacantes laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
Ofrece Cejum taller de repostería para fortalecer autonomía de mujeres en situación de violencia