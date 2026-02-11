Anuncian trabajos de bacheo en varias avenidas de Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales informó que este miércoles 11 de febrero se realizarán trabajos de bacheo como parte del programa emergente en diferentes puntos de la ciudad. Las avenidas donde se intervendrá incluyen Tecnológico, 20 de Noviembre, Universidad, Heroico Colegio Militar y el boulevard Ortiz Mena.

La dependencia municipal exhortó a los conductores a extremar precauciones debido a las labores, que se desarrollarán por la mañana con múltiples cuadrillas.

Los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial determinaron las zonas a intervenir tras recorridos de inspección, mientras que la colaboración ciudadana es fundamental para reportar baches y mejorar la cobertura del programa.

Los ciudadanos pueden realizar sus reportes llamando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o a través de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Con estas acciones, el municipio busca mantener en buen estado las vialidades y mejorar la seguridad para conductores y peatones.