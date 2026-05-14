Apagón interrumpe conferencia de Marina del Pilar tras negar fallas eléctricas en Mexicali

Jueves 14 de mayo de 2026

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vivió un momento inesperado durante una conferencia matutina luego de que se registrara un apagón en pleno evento, minutos después de que su administración negara cortes de energía en Mexicali.

Previo a la interrupción eléctrica, Joaquín Gutiérrez Ley aseguró que en la entidad no existen apagones, sino únicamente “interrupciones breves” en el servicio.

Sin embargo, durante la conferencia se presentó una falla eléctrica que dejó sin luz momentáneamente el recinto, provocando reacciones entre asistentes y representantes de medios de comunicación, quienes manifestaron inconformidad por los problemas recurrentes en el suministro eléctrico en medio de las altas temperaturas que enfrenta Mexicali.

Posteriormente, la Comisión Federal de Electricidad informó que la interrupción afectó tanto al Palacio de Gobierno estatal como al municipal.

La paraestatal señaló que el servicio fue restablecido por completo después de 51 minutos y atribuyó el incidente a la caída de una rama sobre el tendido eléctrico.

Por su parte, Gutiérrez Ley explicó que gran parte de las interrupciones registradas en la entidad están relacionadas con actos de vandalismo y, según dijo, la mayoría duran menos de cinco minutos.

Autoridades también reconocieron que el uso intensivo de aire acondicionado y sistemas de refrigeración ha incrementado la demanda eléctrica en la región, generando sobrecarga en transformadores y subestaciones durante la temporada de calor extremo.