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Martes 29 de septiembre de 2026

Apagones provocan fallas y desincronización en semáforos de Chihuahua

Los apagones registrados en distintos sectores de la ciudad han generado afectaciones en el funcionamiento y sincronización de los semáforos, informó César Komaba, subsecretario de Movilidad.

El funcionario explicó que durante las recientes interrupciones del suministro eléctrico varios dispositivos dejaron de operar temporalmente, entre ellos algunos ubicados en vialidades como Ortiz Mena, Pascual Orozco y Universidad.

Komaba detalló que el problema no concluye cuando regresa la energía, ya que los semáforos pueden perder su sincronización y requieren la intervención del personal técnico para volver a configurarlos.

“Nos apaga los semáforos y, segundo, nos los desincroniza a todos cuando se reinstala la luz”, señaló.

Indicó que la dependencia mantiene trabajos permanentes de mantenimiento y atención a fallas, además de contar con herramientas y refacciones para responder a los desperfectos que se presenten.

Respecto al proyecto de infraestructura semafórica, Komaba señaló que continúa en proceso y que actualmente están a la espera de indicaciones por parte de la Secretaría de Hacienda para definir los siguientes pasos.

El subsecretario agregó que una parte importante de las fallas depende directamente del restablecimiento del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad, para posteriormente realizar las labores necesarias en los equipos afectados.

Hasta el momento, de acuerdo con el funcionario, no se han reportado consecuencias mayores derivadas de estas fallas.

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