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Jueves 24 de septiembre de 2026

Aparece dueño de Carvel en Registro Nacional de Detenciones tras operativo federal

Carlos Alberto V. N., propietario de Energética Carvel, apareció este jueves 24 de septiembre en el Registro Nacional de Detenciones, luego del operativo desplegado por autoridades federales en distintos inmuebles relacionados con el empresario en la ciudad de Chihuahua.

Durante las primeras horas del día trascendió la presunta detención de Carlos Alberto Velázquez Nieto, después de que elementos federales realizaron diligencias tanto en las instalaciones de Energética Carvel, ubicadas en la colonia Robinson, como en un domicilio del fraccionamiento Bosques de San Francisco señalado como propiedad del empresario.

Inicialmente, la información sobre su detención se mantuvo sin confirmación oficial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Guardia Nacional.

Sin embargo, durante la noche se dio a conocer que Carlos Alberto V. N. aparece incorporado al Registro Nacional de Detenciones del Gobierno Federal.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el registro, la detención quedó asentada a las 13:59 horas de este jueves 24 de septiembre, mientras que su estatus aparecía como “en tránsito”, sin que hasta el momento se haya precisado públicamente el lugar al que habría sido trasladado.

El registro se conoce después de una jornada de operativos y diligencias federales en diferentes inmuebles relacionados con Carvel, entre ellos las oficinas de la empresa y otros establecimientos en Chihuahua.

Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer públicamente los resultados completos de los operativos ni ha precisado los delitos que, en su caso, serían imputados al empresario, la causa penal correspondiente o el lugar en el que permanecerá a disposición de la autoridad.

Se espera que las autoridades federales emitan información oficial para conocer los motivos de la detención y la situación jurídica de Carlos Alberto V. N.

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