El Estado

21.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Apoya Estado con paquetes de alimento a habitantes de comunidades de Carichí

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó 1,800 kilogramos de maíz y frijol, a habitantes de comunidades del municipio de Carichí.

Los beneficiarios viven en las comunidades de Huahuacherare y Nacaruri.

De igual forma, a través del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA) se otorgó equipo y herramienta de labranza a 40 familias, con la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo y promover una producción más eficiente.

La dispersión de este tipo de apoyo continuará durante lo que resta del año en la región serrana, en municipios como Bocoyna, Morelos, Maguarichi y Batopilas entre otros.

La administración estatal impulsa el desarrollo productivo de las comunidades, fortalece la economía y contribuye a que, quienes viven, en el campo cuenten con los recursos necesarios para avanzar hacia la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

