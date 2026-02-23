Apoya regidora Myrna Monge Jornada de Salud del Gobierno Municipal en Ejido Ocampo

Lunes 23 de febrero de 2026

Con el firme compromiso de acercar los servicios municipales a cada rincón del Municipio de Chihuahua, la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Myrna Monge Meléndez, acompañó a autoridades del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), a la Coordinación del de Medio Ambiente y Protección Animal y a la Dirección de Desarrollo Rural a la Jornada de Salud que se llevó a cabo este fin de semana en el Ejido Ocampo.

Está jornada forma parte de la política de proximidad y cercanía con la gente impulsada por el presidente municipal, Marco Bonilla, cuya administración ha intensificado los recorridos en comunidades rurales para garantizar que nadie quede fuera del alcance de los programas gubernamentales.

Durante la Jornada de Salud los pobladores del Ejido Ocampo recibieron atención médica directa y se les hicieron entrega de despensas para contribuir al bienestar de sus familias.

De manera simultánea, y como muestra del enfoque integral que caracteriza a la actual administración, las autoridades de la Coordinación del de Medio Ambiente y Protección Animal dieron servicios de desparasitación, vacunación y registro de animales de compañía, reconociendo que la salud de las mascotas es también parte del tejido social de las comunidades.

"Marco Bonilla lleva atención no sólo a nuestros queridos pobladores, sino también a las mascotas, ya que se realizaron desparasitaciones, vacunas y registro de animales de compañía", destacó la regidora Myrna Monge al término de la actividad.

Como valor agregado de la visita, brigadistas municipales compartieron con los habitantes del ejido información detallada sobre los distintos programas que el Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía, entre ellos el Programa Destilichadero, orientado a la limpieza y saneamiento de viviendas y comunidades, así como el Banco de Medicamentos, un servicio que facilita el acceso gratuito a medicamentos de uso común.

Este tipo de jornadas reafirma el compromiso de la administración de Marco Bonilla con la equidad territorial, asegurando que las comunidades rurales cuenten con el mismo nivel de atención y oportunidades que el resto del municipio.