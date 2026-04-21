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Martes 21 de abril de 2026

Apple anuncia relevo histórico: Tim Cook dejará el cargo en septiembre

La compañía tecnológica Apple confirmó que su director ejecutivo, Tim Cook, dejará el cargo el próximo 1 de septiembre, tras más de una década al frente de la empresa, periodo en el que llevó su valor de mercado de 364 mil millones de dólares a más de 4 billones.

El relevo será asumido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien ha sido una figura clave en el desarrollo de productos como el iPhone, iPad, Mac y AirPods. Cook, por su parte, permanecerá dentro de la empresa como presidente del Consejo de Administración.

En un comunicado, Cook calificó su etapa como CEO como “el mayor privilegio de su vida”, destacando la solidez del equipo que deja al frente de la compañía.

El cambio marca el inicio de una nueva etapa para la firma fundada por Steve Jobs, en un contexto donde la innovación tecnológica y la competencia global siguen acelerándose.

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