Aprobación de Trump cae a mínimo histórico previo a elecciones de medio término

Viernes 23 de octubre de 2026

Washington.– La aprobación del presidente Donald Trump cayó al 36% entre los votantes con mayor probabilidad de acudir a las urnas, su nivel más bajo registrado por una encuesta de The New York Times/Siena, a pocas semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

El estudio revela que 59% desaprueba su gestión, mientras que entre los votantes independientes el rechazo supera los dos tercios. La economía, la guerra en Irán y el elevado precio de la gasolina aparecen entre los principales factores de inconformidad.

La situación económica representa uno de los mayores problemas para la administración: 69% desaprueba el manejo del costo de vida, 65% rechaza la gestión de la guerra en Irán y cerca de tres cuartas partes cuestionan la respuesta ante los precios de la gasolina, que superan los cuatro dólares por galón.

El deterioro en la percepción presidencial también comienza a reflejarse electoralmente. Los votantes probables señalaron que prefieren a candidatos demócratas sobre republicanos por una diferencia de 11 puntos en sus respectivos distritos rumbo a las elecciones de medio término.

Los demócratas también aventajan por 15 puntos en confianza para enfrentar el costo de vida y por ocho puntos en materia económica, además de haber recuperado terreno entre hombres, jóvenes e hispanos, sectores que fueron importantes para el triunfo de Trump en 2024.

Pese al desgaste, Trump conserva el respaldo de su base: 82% de los republicanos aprueba su gestión, incluyendo políticas como los aranceles y la guerra contra Irán.

El escenario tampoco es completamente favorable para los demócratas. Apenas 28% de los votantes se declara satisfecho con ese partido y 43% de los propios demócratas manifiesta inconformidad con su fuerza política.

La encuesta dibuja así un escenario complicado para los republicanos rumbo a las elecciones de medio término: Trump mantiene cohesionada a su base, pero enfrenta un creciente rechazo entre independientes y sectores que contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca en 2024, principalmente por las preocupaciones económicas.