Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes

Miércoles 11 de marzo de 2026

El Ayuntamiento de Chihuahua aprobó la Iniciativa presentada por la Sindicatura Municipal denominada “Empoderando a Niñas y Adolescentes”, cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género en el presupuesto municipal y fortalecer acciones orientadas a la protección, participación y desarrollo integral de niñas y adolescentes.

La propuesta fue presentada por la Síndica municipal, Olivia Franco, quien destacó la importancia de que el presupuesto público se utilice como una herramienta para reducir desigualdades y garantizar derechos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

“El presupuesto debe ser una herramienta para cerrar brechas y garantizar derechos, que permita transformar realidades y construir entornos más seguros e igualitarios para niñas y adolescentes”, expresó.

Franco explicó que esta Iniciativa se sustenta en cuatro ejes principales:

Empoderamiento y liderazgo

Cultura de paz e igualdad

Brigadas Violeta

Defensa personal

La Iniciativa contempla la realización de talleres y acciones orientadas a prevenir la violencia de género y fortalecer la participación de niñas y adolescentes.

La Síndica subrayó que la propuesta fortalece las políticas públicas con un enfoque preventivo y de derechos humanos, al impulsar acciones que fomenten el desarrollo integral, el liderazgo y el acceso a oportunidades para niñas y adolescentes en el municipio.

Asimismo, destacó que esta Iniciativa fue fortalecida desde su inicio con el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, dependencias que contribuyeron retroalimentando acciones orientadas al empoderamiento, la prevención de la violencia y el desarrollo integral de niñas y adolescentes.

Además, señaló que el Municipio de Chihuahua se encuentra adherido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo internacional que promueve la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, entre ellas la asignación de recursos que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad.

Con estas acciones, la Sindicatura Municipal busca ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la protección de niñas y adolescentes, consolidando en el municipio una política pública integral enfocada en la igualdad y la prevención de la violencia.