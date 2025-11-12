Chihuahua

Aprueba Ayuntamiento por unanimidad la modificación a la Convocatoria del Presupuesto Participativo 2026

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos la modificación a la convocatoria para la consulta pública del Presupuesto Participativo 2026, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y la distribución equitativa de los recursos públicos.

El dictamen fue presentado por la Regidora Myrna Monge, en su carácter de integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, quien expuso los fundamentos técnicos y legales que respaldan esta importante modificación.

Esta decisión ajusta específicamente los porcentajes de asignación presupuestal del Distrito 18, garantizando así una aplicación más efectiva y justa del presupuesto participativo en beneficio de toda la ciudadanía.

Mediante el acuerdo número 477 del 27 de octubre de 2025, se publicó la convocatoria de la consulta pública del Presupuesto Participativo 2026, en cumplimiento con el Reglamento de Participación Ciudadana y de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes del Municipio de Chihuahua.

De acuerdo con el artículo 12, fracción I de dicho reglamento, todas las personas que habitan el municipio tienen derecho a hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana, entre ellos el presupuesto participativo, como parte fundamental de su derecho a la participación ciudadana y vecinal.

Conforme al artículo 209 del reglamento, los recursos asignados para el ejercicio del Presupuesto Participativo 2026 deberán satisfacer necesidades colectivas en las siguientes áreas prioritarias:

 Obras y servicios públicos
 Seguridad pública
 Actividades recreativas, deportivas y culturales
 Infraestructura rural y urbana
 Recuperación de espacios públicos
 Medio ambiente y bienestar animal
 Seguridad sanitaria y servicios de salud

La asignación de proyectos se llevará a cabo de manera proporcional por distrito electoral local, atendiendo a las necesidades colectivas establecidas en la normatividad vigente.

La distribución por distrito se efectuará con base en un análisis histórico de los ejercicios previos del presupuesto participativo, considerando los años 2024 y 2025, así como la cantidad y tipo de proyectos registrados por cada rubro.

Este análisis técnico tiene como propósito asegurar una aplicación de presupuesto efectiva, equitativa y transparente, que responda verdaderamente a las necesidades de cada comunidad.

El H. Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar activamente en la consulta pública del Presupuesto Participativo 2026, ejerciendo su derecho a decidir sobre la aplicación de los recursos públicos en beneficio de sus comunidades.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

