Aprueba Cabildo proyectos de Desarrollo Humano y Educación con el FODESEM 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026

Con el fin impulsar las políticas públicas humanistas de la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, las y los regidores aprobaron por mayoría la cartera de proyectos FODESEM 2026 para la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

El asunto fue validado por unanimidad por las y los regidores asistentes a la 26a Sesión de la Comisión el día 27 de febrero y posteriormente fue presentada ante el H. Ayuntamiento en la quinta Sesión Ordinaria donde fue aprobado.

La presentación de la estrategia fue realizada en la Comisión de Hacienda por el titular de la dependencia en cuestión, Mario García, quien explicó que los proyectos están centrados en tres principales áreas: Asistencia Social, Desarrollo Social y Educación.

Cabe señalar que de las directrices se encuentran programas ya conocidos y aprovechados por las y los chihuahuenses como “Mi Bolsa Escolar”, “Programa Alimentario Emergente”, Becas de Excelencia, Infraestructura y equipamiento, cuya inversión es superior a los 139 millones de pesos y que contempla un alcance mayor a las 170 mil personas.