Chihuahua

20.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de marzo de 2026

Aprueba Cabildo proyectos de Desarrollo Humano y Educación con el FODESEM 2026

Con el fin impulsar las políticas públicas humanistas de la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, las y los regidores aprobaron por mayoría la cartera de proyectos FODESEM 2026 para la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

El asunto fue validado por unanimidad por las y los regidores asistentes a la 26a Sesión de la Comisión el día 27 de febrero y posteriormente fue presentada ante el H. Ayuntamiento en la quinta Sesión Ordinaria donde fue aprobado.

La presentación de la estrategia fue realizada en la Comisión de Hacienda por el titular de la dependencia en cuestión, Mario García, quien explicó que los proyectos están centrados en tres principales áreas: Asistencia Social, Desarrollo Social y Educación.

Cabe señalar que de las directrices se encuentran programas ya conocidos y aprovechados por las y los chihuahuenses como “Mi Bolsa Escolar”, “Programa Alimentario Emergente”, Becas de Excelencia, Infraestructura y equipamiento, cuya inversión es superior a los 139 millones de pesos y que contempla un alcance mayor a las 170 mil personas.

Fracasa reforma electoral de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

México evacúa a más de mil connacionales de zona de conflicto en Medio Oriente

Pentágono anuncia intensificación de ataques contra Irán

Condenan en Nueva York a tres hermanos por tráfico sexual y agresiones contra mujeres

“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX
‘Nono’ Corral, único diputado del PT que respaldó reforma electoral
Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026
Aprueban estrategia “Hoteles Violeta” en apoyo a mujeres víctimas de violencia
Aprueba el H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes 2026
Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua Iniciativa de la Sindicatura para empoderar a niñas y adolescentes
Informe advierte riesgos legales por expulsiones de criminales de México a EE.UU.
Nombran a Rocío Sarmiento como nueva directora del Instituto de Defensoría Pública

Municipios

Más Noticias

“El Cuini” pide aplazar audiencia en corte de Washington por caso de narcotráfico
Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas
Alertan por fraudes en trámites de placas ofrecidos por WhatsApp en Ciudad Juárez