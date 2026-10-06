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Martes 6 de octubre de 2026

Aprueba Comisión de Hacienda contratación plurianual para primera etapa del Bulevar Luis H. Álvarez

La Comisión de Hacienda y Planeación aprobó por mayoría la autorización para llevar a cabo los procedimientos de licitación y contratación plurianual para la ejecución de la primera etapa de la construcción del Bulevar Luis H. Álvarez, proyecto que contempla el tramo comprendido entre la Avenida Cantera y Avenida Misión del Bosque.

Durante la sesión, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, presentó las características y estructura financiera del proyecto, que contempla una longitud de 1.67 kilómetros, con cuatro carriles centrales, dos por sentido, y una inversión global de 150 millones de pesos.

De acuerdo con la propuesta presentada, el proyecto será desarrollado mediante un esquema de participación conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, con una aportación de 75 millones de pesos por cada orden de gobierno. La programación contempla una ejecución de diciembre de 2026 a agosto de 2027.

La obra representa una intervención estratégica para atender las necesidades de movilidad de una zona de la ciudad que mantiene un crecimiento constante, al generar una nueva conexión vial y mejorar los desplazamientos de quienes diariamente transitan por este sector.

Durante el análisis, se destacó que la propuesta no contempla la contratación de un crédito municipal para esta etapa, sino que la aportación correspondiente al Municipio se encuentra prevista con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2027.

Con la aprobación mayoritaria de la Comisión de Hacienda y Planeación, el proyecto podrá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo, y posteriormente avanzará en la construcción de infraestructura que permita anticiparse al crecimiento de la ciudad y ofrecer soluciones de movilidad de largo plazo a las familias chihuahuenses.

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