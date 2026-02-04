Chihuahua

5.82°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de febrero de 2026

Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal

Con el fin de brindar una mejor atención a animales de compañía y en situaciones de calle en el municipio de Chihuahua, las y los regidores miembros de la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron la propuesta del proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal.

Dentro de su exposición, la Coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza, explicó que en dicho inmueble se brindarán servicios de veterinaria básica, laboratorios y demás servicios enfocados en la protección y rehabilitación de animales.

Agregó que se está trabajando en la atención demás de 3 mil 200 denuncias desde la creación de esta coordinación, por lo cual destacó la necesidad de este proyecto.

Mencionó que el recurso para su construcción está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2026 procedente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico del Municipio (FODESEM)

El asunto fue aprobado por unanimidad y será puesto a consideración del resto de las y los regidores en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo para su análisis.

Enero cierra con 1,050 millones de pesos recaudados por Predial en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Nuevo frente frío mantendrá ambiente muy frío por la mañana en Chihuahua

Enero cierra con 1,050 millones de pesos recaudados por Predial en Chihuahua

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Alma Portillo habilita línea de atención para reportar deficiencias en el suministro de agua en Parral
Lupita Borruel subraya la importancia del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
Supervisa Sindicatura avances en la reparación del puente del Arroyo Nogales Sur
Nuevo frente frío mantendrá ambiente muy frío por la mañana en Chihuahua
Anuncia Obras Públicas trabajos de bacheo en varias colonias de Chihuahua
Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango
Invita Síndica a participar en “Mi Beca Chihuahua Excelencia Académica 2026”
Secretario de Hacienda prevé crecimiento económico de 2.5% a 3% en 2026 gracias a inversión pública

Municipios

Más Noticias

Detienen a operador criminal ligado a ataque contra diputados de MC en Culiacán
Invita Síndica a consultar resultados de becas para Estancias Infantiles
Supervisa Sindicatura servicios públicos en Jardines de Sacramento