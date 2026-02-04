Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal

Miércoles 4 de febrero de 2026

Con el fin de brindar una mejor atención a animales de compañía y en situaciones de calle en el municipio de Chihuahua, las y los regidores miembros de la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron la propuesta del proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal.

Dentro de su exposición, la Coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza, explicó que en dicho inmueble se brindarán servicios de veterinaria básica, laboratorios y demás servicios enfocados en la protección y rehabilitación de animales.

Agregó que se está trabajando en la atención demás de 3 mil 200 denuncias desde la creación de esta coordinación, por lo cual destacó la necesidad de este proyecto.

Mencionó que el recurso para su construcción está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2026 procedente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico del Municipio (FODESEM)

El asunto fue aprobado por unanimidad y será puesto a consideración del resto de las y los regidores en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo para su análisis.