Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano

Viernes 27 de febrero de 2026

Con el fin de darle continuidad a las políticas públicas humanistas de la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, las y los regidores de la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron la cartera de proyectos FODESEM 2026 para la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

La presentación de la estrategia fue realizada por el titular de la dependencia en cuestión, Mario García, quien explicó que los proyectos están centrados en tres principales áreas: Asistencia Social, Desarrollo Social y Educación.

El director comentó que dentro de estas directrices se encuentran programas ya conocidos y aprovechados por las y los chihuahuenses como “Mi Bolsa Escolar”, “Programa Alimentario Emergente”, Becas de Excelencia, Infraestructura y equipamiento, cuya inversión es superior a los 139 millones de pesos y que contempla un alcance mayor a las 170 mil personas.

El asunto fue validado por unanimidad por las y los regidores asistentes a la vigésima sexta Sesión de la Comisión y posteriormente será presentado ante el pleno de Cabildo para su aprobación.