Chihuahua

28.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano

Con el fin de darle continuidad a las políticas públicas humanistas de la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, las y los regidores de la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron la cartera de proyectos FODESEM 2026 para la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

La presentación de la estrategia fue realizada por el titular de la dependencia en cuestión, Mario García, quien explicó que los proyectos están centrados en tres principales áreas: Asistencia Social, Desarrollo Social y Educación.

El director comentó que dentro de estas directrices se encuentran programas ya conocidos y aprovechados por las y los chihuahuenses como “Mi Bolsa Escolar”, “Programa Alimentario Emergente”, Becas de Excelencia, Infraestructura y equipamiento, cuya inversión es superior a los 139 millones de pesos y que contempla un alcance mayor a las 170 mil personas.

El asunto fue validado por unanimidad por las y los regidores asistentes a la vigésima sexta Sesión de la Comisión y posteriormente será presentado ante el pleno de Cabildo para su aprobación.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado

Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

Regidoras del PAN piden destitución de asesor de diputada de Morena por comentarios misóginos
Televisa se desploma en Bolsa tras anunciar cancelación de dividendo
Recorre diputada Joss Vega colonia Infonavit Nacional junto a la JMAS
Instala UTEP primera máquina gratuita de naloxona en El Paso para prevenir muertes por sobredosis
Lupita Borruel convoca a la ciudadanía a donar sangre y seguir salvando vidas
García Harfuch confirma investigación de posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG
Hacienda entrega Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
Denuncian mensajes misóginos de asesor de diputada frente al Congreso de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Harfuch asegura que secuestros en Concordia y Mazatlán no quedarán impunes
Modernización de alumbrado LED causará cierres parciales en bajo puentes del Periférico de la Juventud
Planteles 4 y 8 se coronan en el Mundialito del Cobach Zona Centro