Aprueba Consejo Universitario de la UACH venta de predio en Delicias

Jueves 16 de abril de 2026

En una sesión marcada por acuerdos institucionales, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó por unanimidad la enajenación del predio rústico conocido como rancho “El Inocente”, propiedad de la institución y ubicado en la ciudad de Delicias.

La decisión se tomó durante la Sesión Ordinaria número 635, celebrada el pasado 20 de febrero de 2026, la cual fue encabezada por el rector Luis Alfonso Rivera Campos, en su calidad de presidente del Consejo Universitario, acompañado por el secretario general Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano.

La solicitud para la venta del inmueble fue presentada por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, unidad académica con sede en Delicias y a la cual estaba adscrito el terreno. Tras la lectura del dictamen, el pleno —integrado por directivos, docentes y estudiantes— avaló la desincorporación del predio del patrimonio universitario.

Como parte del acuerdo, se instruyó a la Secretaría General del Consejo Universitario iniciar los trámites administrativos necesarios para formalizar la operación.

Durante la sesión, en la que participaron 50 de los 63 consejeros, también se tomó protesta a nuevos maestros consejeros universitarios para el periodo 2026-2027, correspondientes a las facultades de Ciencias Agrotecnológicas y de Enfermería y Nutriología.

Además, el órgano colegiado abordó otros temas relevantes, entre ellos la recepción del informe anual de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el avance en la creación de un nuevo Estatuto Autónomo —para lo cual se aprobó la integración de un comité especial— y la presentación de los informes financieros y de actividades del Patronato Universitario.

La sesión concluyó a las 14:19 horas, una vez desahogados todos los puntos del orden del día, sin asuntos generales adicionales.