Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de marzo de 2026

Aprueba H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

La Regidora Myrna Monge, Presidenta de la Comisión de Educación, presentó el dictamen ante el pleno del Cabildo, siendo aprobado por unanimidad.

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada hoy, la Regidora Myrna Monge, Presidenta de la Comisión de Educación del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, presentó ante el pleno del Cabildo el dictamen correspondiente a la Convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco", edición 2026. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad de los integrantes del H. Ayuntamiento de Chihuahua.

El Premio Municipal al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" constituye el reconocimiento público más importante que otorga el H. Ayuntamiento a las y los docentes que laboran en el Municipio de Chihuahua, quienes por su destacado desempeño profesional han generado acciones valiosas y relevantes en beneficio de la comunidad estudiantil del municipio.

La convocatoria contempla cuatro categorías de participación: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y Tipos, Modalidades o Niveles Especiales.

Las y los docentes galardonados recibirán una medalla con el escudo del Municipio de Chihuahua, así como un reconocimiento económico equivalente a cuando menos 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La Convocatoria fue previamente analizada y aprobada por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Premiación, celebrada el 3 de marzo del presente año, y fue presentada al pleno del H. Ayuntamiento conforme a lo establecido en el Reglamento de Premios y Reconocimientos para el Municipio de Chihuahua y en el artículo 28 fracción XXXIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

El H. Ayuntamiento de Chihuahua exhorta a la comunidad educativa, instituciones y organismos del sector a difundir la presente convocatoria entre las y los docentes que por su labor y vocación sean merecedores de este importante galardón.

