Chihuahua

15.18°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de marzo de 2026

Aprueba Hacienda y Planeación proyecto FODESEM 2026 para Obras Públicas

Con el objetivo de atender y reparar las averías en las calles de nuestro municipio, las y los regidores que conforman la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron destinar recurso del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal 2026 (FODESEM) para el proyecto presentado por la Dirección de Obras Públicas.

El titular de la Dirección de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, mencionó que la iniciativa contempla destinar para el programa de Bacheo Permanente un monto superior a los 26 millones de pesos y explicó la importancia de atender las averías que afectan la circulación vehicular en el municipio y que pueden repercutir directamente en la economía de las familias.

La solicitud fue expuesta y aprobada de forma unánime dentro de la vigésima séptima Sesión Ordinaria de la comisión, presidida por el regidor Luis Abraham Villegas Escandón, y posteriormente será turnada para su análisis y discusión en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo.

Cabe señalar que en las sesiones anteriores de la comisión fueron aprobados los proyectos de las direcciones de Desarrollo Rural y Desarrollo Humano y Educación para el uso del recurso etiquetado en este mismo sentido.

Avanza construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama con instalación de 24 trabes

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Alerta ambiental en 6 ciudades de Chihuahua por partículas de polvo provenientes de EU

Agradece Myrna Monge al Alcalde Marco Bonilla por reconocimiento al fundador del Grupo Nonoava

Exhorta Síndica Olivia Franco a comercios revisar anuncios para prevenir riesgos por vientos

Estudiante de la UACH combina formación académica y alto rendimiento en el béisbol
Banca advierte riesgos por incertidumbre jurídica y ve oportunidad de crecimiento con infraestructura
Regidora Myrna Monge entrega materiales de limpieza a la escuela primaria "Tarahumara"
Silvio Rodríguez expresa disposición a defender a Cuba ante posible intervención de EU
Chihuahua registra mala calidad del aire por tercer día consecutivo debido a calima
Avanza el transporte autónomo en EU: camiones sin conductor ya operan en autopistas de Texas
EU flexibiliza sanciones a Venezuela y abre puerta a negocios petroleros con PDVSA
Tráiler cae al río Chuviscar tras salirse del camino en el Libramiento Oriente

Municipios

Más Noticias

“Plan B” electoral no impactaría al Congreso de Chihuahua, pero reduciría regidurías en ayuntamientos
Bombardeo de EU e Israel provoca incendio en yacimiento gasístico clave de Irán
Trump reacciona a triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial con polémico mensaje