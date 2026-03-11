Chihuahua

Aprueba el H. Ayuntamiento de Chihuahua la Convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes 2026

El H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos la Convocatoria para la integración del Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes (CMNNA), edición 2026, un mecanismo de participación ciudadana que permite a la infancia y adolescencia incidir directamente en las decisiones del Gobierno Municipal.

La Regidora Isela Martínez presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada, impulsó y presentó esta iniciativa ante el Cabildo, destacando la importancia de abrir espacios formales de representación para la niñez chihuahuense.

"Es un compromiso del Ayuntamiento garantizar que las voces de nuestras niñas, niños y adolescentes sean escuchadas y tomadas en cuenta en la agenda municipal. Este Consejo es un espacio democrático que fortalece la ciudadanía desde la infancia", señaló la Regidora Isela Martínez.

Podrán participar niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años, inscritos en instituciones educativas públicas o privadas del municipio. Cada plantel podrá nominar hasta cuatro representantes, garantizando paridad de género. Los candidatos deberán grabar un video de máximo dos minutos dirigido al Alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza en el que se presenten, expresen sus motivaciones y propongan soluciones a problemáticas de su comunidad.

La documentación deberá enviarse al correo consejonnachihuahua@gmail.com a más tardar el 11 de abril de 2026 a las 15:00 horas. Se seleccionarán 30 integrantes en total: 10 niñas, 10 niños, 5 adolescentes mujeres y 5 adolescentes hombres.

Las escuelas participantes recibirán el distintivo "Escuela Promotora de la Participación Ciudadana", firmado por el Presidente Municipal.

