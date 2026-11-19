Jueves 19 de noviembre de 2026

La Asociación Civil “Chihuahua por sus Niños” podrá contar con un espacio propio para fortalecer sus actividades y respaldar el modelo de Casas de Cuidado Diario Infantiles.

En la 22ª Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y Planeación y de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Chihuahua, se aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes, la solicitud de comodato presentada por el Patronato Chihuahua por sus Niños, A.C., con el propósito de que la organización cuente con un espacio propio para desarrollar sus actividades administrativas y fortalecer su labor en favor de la niñez chihuahuense.

La solicitud contempla el otorgamiento en comodato, por un periodo de 15 años, de un predio municipal ubicado en el Condominio Rinconadas del Valle II, el cual permitirá que dicha asociación civil cuente con instalaciones dignas, seguras y funcionales para sus voluntarios y colaboradores, además de reducir los gastos que actualmente representa el arrendamiento de oficinas y superar las limitaciones de operar en espacios reducidos, informó el Regidor Luis Abraham Villegas.

El impacto de esta labor alcanza también a aproximadamente 1,200 familias que pueden conciliar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijas e hijos, así como a más de 70 madres cuidadoras que encuentran en este modelo una fuente de empleo formal y estable.

El Patronato Chihuahua por sus Niños cuenta con más de 23 años de trabajo ininterrumpido y ha destinado los recursos obtenidos mediante sus sorteos anuales a sostener la operación de Casas de Cuidado Diario Infantiles, organización que actualmente brinda atención a más de 1,919 niñas y niños en el estado.

Con esta aprobación, las Comisiones Unidas respaldan una iniciativa que fortalece la infraestructura de una organización de amplia trayectoria social y contribuye a dar continuidad a un modelo de atención que representa un apoyo importante para miles de familias chihuahuenses.

Este asunto será turnado para su análisis y votación por la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo.