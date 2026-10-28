Aprueban Cuenta Pública 2024; quedan 65 mil mdp sin justificar

Miércoles 28 de octubre de 2026

Ciudad de México.- Con 321 votos a favor y 117 en contra, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen reconoce observaciones por alrededor de 67 mil millones de pesos, de los cuales 65 mil 169 millones permanecen sin justificar o aclarar.

Del monto pendiente, aproximadamente 5 mil 805 millones de pesos corresponden a recursos ejercidos directamente por la Administración Pública Federal, mientras que el resto se relaciona con gasto federalizado ejercido por estados y municipios.

El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez señaló que entre las instituciones con las principales observaciones se encuentran Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el sector salud.

De los recursos federales de 2024 que permanecen pendientes de aclaración, 3 mil 723 millones corresponden a Desarrollo Económico, mil 409 millones a Desarrollo Social y 673 millones al grupo de Gobierno.

Téllez sostuvo además que, considerando las observaciones acumuladas durante la administración de López Obrador, existirían alrededor de 99 mil millones de pesos pendientes de justificar.

Pese a las observaciones detectadas en la fiscalización, la mayoría legislativa aprobó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024.