Aprueban Paquete Económico 2026 con nuevos impuestos y mayores facultades al SAT

Miércoles 29 de octubre de 2025

México.– El Senado de la República aprobó este martes por la noche, con el voto de Morena y sus aliados, el Paquete Económico 2026, que contempla nuevos impuestos al consumo y mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El paquete incluye incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos violentos, apuestas en línea y plataformas digitales. Además, se fortalece la capacidad del SAT para combatir la evasión y el uso de facturas falsas, con medidas que la oposición calificó de “terrorismo fiscal”.

Los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS y el Código Fiscal de la Federación fueron avalados en el pleno tras más de seis horas de debate, y serán turnados al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las principales medidas aprobadas destaca un impuesto de 3.08 pesos por litro de refresco, que podría reducirse a 1.50 pesos si las embotelladoras reformulan sus productos y disminuyen al menos 30% su contenido calórico. En el caso del tabaco, el IEPS aumentará de 160 a 200%, aplicándose con base en el contenido de nicotina por miligramo.

El Senado también aprobó un gravamen del 8% a los videojuegos con contenido violento y un incremento del 30 al 50% en el IEPS a las apuestas y sorteos en línea, argumentando la necesidad de desincentivar prácticas nocivas, especialmente entre jóvenes.

La oposición, integrada por PAN, PRI y MC, criticó el paquete al considerarlo “excesivamente recaudatorio”, acusando al gobierno de utilizar el argumento de los “impuestos saludables” para obtener más de 42 mil millones de pesos adicionales, sin garantizar que esos recursos se destinen al sistema de salud.

En contraste, legisladores de Morena y el PT defendieron las reformas, señalando que el objetivo es proteger la salud pública y fomentar el consumo responsable. “Se busca cuidar lo más valioso: la vida y la salud de los mexicanos”, afirmó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El Código Fiscal de la Federación otorga ahora al SAT nuevas atribuciones, incluyendo el acceso en tiempo real a plataformas digitales, la verificación directa de comprobantes fiscales y la presentación de querellas penales contra quienes emitan facturas falsas o realicen operaciones inexistentes.

En la Ley Federal de Derechos, se aprobaron ajustes a las tarifas migratorias y turísticas. El acceso a museos y zonas arqueológicas para extranjeros —como el Museo Nacional de Antropología, Teotihuacán y Chichén Itzá— pasará de 95.58 a 209.9 pesos. También aumentarán los derechos aeronáuticos, portuarios y de inspección sanitaria y bancaria.

El Paquete Económico 2026 fue aprobado con 76 votos a favor y 38 en contra en lo general, marcando una de las reformas fiscales más amplias del sexenio. La Ley de Ingresos será discutida y votada este miércoles en el pleno.

Con este paquete, el gobierno federal prevé fortalecer la recaudación y ampliar los recursos para programas sociales, infraestructura y salud pública, en medio de un escenario económico de desaceleración y presiones presupuestales.