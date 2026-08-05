Aprueban convenio plurianual con FICOSEC para fortalecer la nueva Comandancia Oriente

Miércoles 5 de agosto de 2026

Las comisiones unidas de Seguridad Pública y Hacienda y Planeación aprobaron el dictamen para celebrar un Convenio Plurianual de Conversión con FICOSEC, destinado al equipamiento tecnológico de la nueva Comandancia de Policía Municipal Zona Oriente.

El convenio permitirá aplicar recursos para el equipamiento tecnológico de la comandancia.

Tendrá vigencia hasta 2029 para cumplir con los procesos de seguimiento y evaluación del proyecto.

El Municipio deberá presentar indicadores, resultados operativos y evidencias de desempeño durante al menos dos años.

En caso de incumplimiento, FICOSEC podrá solicitar el reintegro total o parcial de los recursos aportados.

El regidor Luis Villegas destacó la viabilidad financiera y las garantías presupuestales del acuerdo.

El comisario Julio César Salas González señaló que la nueva infraestructura fortalecerá la capacidad operativa de la Policía Municipal y mejorará la atención en la Zona Oriente.

La propuesta continuará su trámite para formalizar el esquema de colaboración entre el Municipio y FICOSEC en materia de seguridad pública.