Aprueban convocatoria para el Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua 2026

Jueves 30 de octubre de 2025

En sesión de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue aprobada por unanimidad la Convocatoria para el Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua 2026, un ejercicio de participación ciudadana que busca fortalecer el liderazgo y la voz de las mujeres en los espacios públicos.

La regidora Paty Ulate, presidenta de la Comisión, destacó que el objetivo de esta iniciativa es impulsar la defensa de los derechos humanos de las mujeres, fomentar la igualdad sustantiva y brindar herramientas de liderazgo y comunicación para incidir en la toma de decisiones del ámbito municipal.

La propuesta fue originalmente presentada por las regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aprobada en Cabildo meses atrás. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la participación democrática e inclusiva de las mujeres chihuahuenses.

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) será el encargado de emitir la convocatoria, con base en el Reglamento de Participación Ciudadana, para invitar a mujeres mayores de 18 años, originarias o residentes del municipio, a presentar ponencias inéditas relacionadas con los derechos de las mujeres, la equidad de género, la prevención de la violencia y la salud integral.

“El Cabildo de Mujeres representa un paso importante hacia la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, donde las mujeres puedan aportar sus ideas y propuestas para el desarrollo del municipio”, señaló la regidora Ulate.

Durante la sesión estuvieron presentes las regidoras Lupita Borruel y Myrna Monge (PAN), Lupita Aragón Castillo (MC), Rosario Ávila García (PVEM), Rosy Carmona y Ana Lilia Orozco (PRI), así como la directora del IMM, Mónica Meléndez, y la representante de la Sindicatura Municipal, Olivia Franco Barragán.