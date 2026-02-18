Chihuahua

14.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de febrero de 2026

Aprueban donación de predio para impulsar el Boulevard Luis H. Álvarez en Chihuahua

La Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chihuahua dio luz verde este miércoles al anteproyecto del fraccionamiento Senda Aldera, que incluye la donación anticipada de un predio clave para el desarrollo del Boulevard Luis H. Álvarez, una de las arterias viales más importantes de la ciudad.

La decisión representa un avance significativo para miles de familias chihuahuenses: la consolidación de este boulevard permitirá mejorar la conectividad entre colonias, reducir tiempos de traslado y ordenar la movilidad urbana en una zona de alto impacto para la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por los regidores del Partido Acción Nacional, quienes identificaron el predio como un activo estratégico para el crecimiento ordenado de Chihuahua y gestionaron su donación anticipada ante el fraccionamiento. "Desde el Cabildo respaldamos el trabajo que encabeza el alcalde Marco Bonilla y nos sumamos a los esfuerzos de la administración para consolidar obras que impacten positivamente la calidad de vida de los chihuahuenses", señaló Adán Galicia, regidor secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Galicia subrayó que la coordinación institucional, el diálogo entre actores y la planeación ordenada son los pilares que guiarán los próximos proyectos de infraestructura, con el objetivo de posicionar a Chihuahua como una ciudad moderna, competitiva y en constante expansión.

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

