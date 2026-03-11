Aprueban estrategia “Hoteles Violeta” en apoyo a mujeres víctimas de violencia

Miércoles 11 de marzo de 2026

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el H. Ayuntamiento aprobó la iniciativa de reforma presentada por la regidora Patricia Ulate Bernal para otorgar, en los casos en los que la autoridad determine necesario, alojamiento temporal y alimentación a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, mediante la colaboración entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el sector hotelero de esta ciudad.

Esta colaboración, denominada Hoteles Violeta, busca fortalecer los mecanismos de protección inmediata para quienes enfrentan situaciones de riesgo, en tanto se localizan redes de apoyo para las víctimas, o se determina su canalización al Refugio Confidencial de Mujeres.

“Cada iniciativa que protege y respalda a las mujeres —especialmente a quienes enfrentan situaciones de violencia— representa un paso firme hacia una sociedad más justa y solidaria”, dijo Paty Ulate.

La reforma concede facultades claras a la Subdireción de Violencia Familiar y de Género, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para convenir con el sector privado, y de manera particular con el Sector Hotelero de Chihuahua Capital.

Lo anterior para otorgar, en los casos en que así se determine necesario, alojamiento seguro, así como alimentación, a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, atendiendo al interés superior de la niñez y su familia, brindado además acompañamiento institucional en la búsqueda de redes de apoyo.

Además, faculta al Instituto Municipal de las Mujeres a brindar la capacitación necesaria al sector hotelero participante, en materia de género y atención a víctimas de la violencia.

Paty Ulate expresó que el Gobierno Municipal que encabeza Marco Bonilla, mantiene un compromiso firme con el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, promoviendo la equidad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia.

Por lo que la implementación de los llamados Hoteles Violeta, fortalecerá la capacidad de atención ante situaciones de violencia, y se suma a las acciones afirmativas del Gobierno Municipal y del H. Ayuntamiento a favor de las mujeres.