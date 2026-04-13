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Lunes 13 de abril de 2026

Aprueban nuevos canales de TV y frecuencias de radio en Chihuahua

El Gobierno de México, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, aprobó la apertura de cuatro canales de televisión y tres frecuencias de radio en el estado de Chihuahua, como parte de la modificación del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026.

Nuevos canales de televisión

De acuerdo con el documento oficial, se contemplan cuatro canales de Televisión Digital Terrestre (TDT):

Tres de uso público en Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias
Uno de uso social en la región de Juan Aldama, Santa Eulalia y Delicias

Estos canales estarán enfocados en contenidos públicos y comunitarios, sin fines de lucro.

Frecuencias de radio incluidas

En materia de radiodifusión sonora, se incorporan tres nuevas frecuencias:

FM comercial en Ojinaga
FM de uso social en Namiquipa
AM de uso social en Nuevo Casas Grandes
Proceso y alcances

La aprobación no implica operación inmediata, ya que estas frecuencias y canales deberán pasar por procesos como:

Licitación (en el caso de uso comercial)
Asignación directa (para usos público y social)
Evaluación técnica y otorgamiento de concesiones
Restricciones en zonas específicas

El programa también señala que algunas frecuencias no podrán abrirse por ahora, como en:

Ciudad Juárez (AM, uso público)
Cuauhtémoc (FM, uso comercial y social)

Esto debido a procesos de coordinación internacional, principalmente por tratarse de zonas fronterizas.

Reserva para radios comunitarias

Asimismo, se contempla la reserva de espectro para proyectos comunitarios, indígenas y afromexicanos en localidades como:
Chihuahua, Guachochi, Jiménez, Juan Aldama, Nuevo Casas Grandes, Turuachi y Vicente Guerrero.

Estas no serán licitadas, sino asignadas directamente a proyectos sociales que cumplan con los requisitos legales.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca ampliar la cobertura de telecomunicaciones, fomentar la competencia y facilitar el acceso a servicios de información y comunicación en distintas regiones del país.

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