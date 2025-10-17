Aprueban reforma al IEPS para 2026: aumentan impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos

Viernes 17 de octubre de 2025

Ciudad de México. — Con el respaldo mayoritario de las bancadas de Morena, PT y Partido Verde, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el ejercicio fiscal 2026, la cual contempla el aumento de cuotas y creación de nuevos gravámenes, que aportarían más de 761 mil millones de pesos al fisco.

Entre los cambios más relevantes, se encuentra el incremento de la cuota de IEPS a las bebidas azucaradas, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro, lo que representa un alza del 87%. Además, se amplía el gravamen a las bebidas con edulcorantes no calóricos, como las versiones "light", "cero" o "dietéticas", que anteriormente estaban exentas.

Tras negociaciones con la industria refresquera, los legisladores oficialistas aceptaron modificar el dictamen para aplicar una cuota diferenciada de 1.5 pesos por litro a los refrescos sin azúcar, en lugar de los 3.08 originalmente propuestos.

La reforma también incluye:

Incremento del impuesto a productos de tabaco labrado, pasando de una tasa ad-valorem del 160% al 200%, y un aumento de la cuota por cigarro de 0.6445 a 0.8516 pesos.

Gravamen del 100% a productos con nicotina, como “pouches” y dispositivos de vapeo no prohibidos.

Nuevo IEPS del 8% a videojuegos con contenido violento, aplicable tanto en ventas físicas como digitales. Las plataformas extranjeras deberán registrarse ante el SAT y retener el gravamen completo.

Incremento del impuesto a juegos presenciales de azar de 30% a 50%, y por primera vez se grava con ese mismo porcentaje a los juegos en línea.

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la ley, al considerar que se trata de una medida recaudatoria disfrazada de iniciativa de salud pública.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) denunció que el Gobierno Federal no contemplaba en su estimado de ingresos el nuevo impuesto a refrescos light, por lo que consideró la medida como “mañosa” y poco transparente. Según sus cálculos, los ingresos del IEPS por bebidas azucaradas ascenderán a 75 mil millones de pesos en 2025, un aumento del 73.8% respecto al año actual.

La legisladora Patricia Flores (MC) reprochó que los recursos generados vayan a parar a gasto corriente y programas sin reglas claras, sin asegurar que lleguen a salud pública o seguridad. Por su parte, Gustavo de Hoyos, también de MC, criticó que estos impuestos afectarán a toda la cadena de valor, desde agricultores hasta pequeños comerciantes.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, lamentó que el Paquete Fiscal de 2026 incluya más de 26 nuevos o aumentados impuestos, lo que, dijo, tendrá un impacto negativo en la economía de los hogares más vulnerables.

En defensa del dictamen, el diputado del PT José Antonio López aseguró que el sistema de salud gasta cerca de 180 mil millones de pesos anuales en enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar, como la diabetes o la enfermedad renal crónica, por lo que calificó la reforma como "valiente y necesaria".

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención. Al cierre de esta edición, los diputados continuaban discutiendo las reservas, con miras a concluir la votación definitiva en las próximas horas.