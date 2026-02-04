Chihuahua

11.54°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de febrero de 2026

Aprueban regidores ampliación del arrendamiento de unidades para la DSPM

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia y operación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), las y los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda y Planeación aprobaron por mayoría la propuesta para arrendar 46 unidades adicionales, que se sumarán al parque vehicular destinado a los recorridos preventivos en la ciudad.

La ampliación contempla el contrato O.M.-L.P.-55/2024, correspondiente al arrendamiento inicial de 154 vehículos solicitado por la DSPM, y se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Durante la sesión, el subdirector administrativo de la DSPM, Luis Roberto Terrazas Fraga, explicó que la empresa arrendadora fue seleccionada mediante licitación pública y que la ampliación del contrato respetará los precios previamente establecidos, por lo que no representará un incremento adicional en el costo del servicio.

El regidor Luis Abraham Villegas Escandón, presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, señaló que la solicitud ya era conocida por los integrantes del órgano colegiado y forma parte de la estrategia definida por la administración municipal, destacando que el esquema de arrendamiento ofrece una mejor relación costo-beneficio para el fortalecimiento de las tareas de seguridad pública.

En la votación, el dictamen recibió el respaldo de las regidoras Isela Martínez, Lupita Aragón y Ana Lilia Orozco, así como de los regidores Adán Galicia y Luis Villegas Escandón; en contra se pronunció el regidor Miguel Riggs.

El asunto será turnado a la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo, donde será sometido a discusión y votación del pleno para su eventual aprobación definitiva.

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Supervisa Sindicatura avances en la reparación del puente del Arroyo Nogales Sur

Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Condenan a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, por cooperación en casos de narcotráfico
Vinculan a proceso a adulta mayor por sustraer a su nieto con discapacidad
Fijan para el 5 de marzo audiencia constitucional del amparo de César Duarte
Cruz Pérez Cuéllar inaugura el Museo de las Identidades Juarenses
Supervisa Marco Bonilla seguridad en la colonia Mármol III
Trump presiona para intervenir contra cárteles; Sheinbaum enfrenta límites políticos y estructurales
Identifican a expolicía municipal como el hombre ejecutado en el fraccionamiento Jacarandas
Detienen a alcalde de Tequila, Jalisco, y a tres funcionarios municipales en operativo federal

Municipios

Más Noticias

Supervisa Sindicatura servicios públicos en la colonia Punta Esperanza
Entrega Estado 200 cobijas a familias de comunidades indígenas en Ocampo
Alma Portillo habilita línea de atención para reportar deficiencias en el suministro de agua en Parral