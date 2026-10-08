Aprueban reorientar 17.5 mdp para rehabilitar siete tramos viales en Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

La Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento de Chihuahua aprobó por unanimidad la reorientación de 17 millones 515 mil 598 pesos para la rehabilitación de siete tramos viales considerados estratégicos en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta fue presentada por el director de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, quien explicó que los recursos provienen de saldos disponibles de las direcciones de Desarrollo Humano, Desarrollo Rural y Obras Públicas.

Con esta reasignación se contempla intervenir aproximadamente 60 mil 070 metros cuadrados de superficie vial.

Entre los puntos considerados se encuentran tramos de:

– Carretera Chihuahua–Cuauhtémoc.

– Vialidad Los Nogales.

– Avenida Francisco Villa.

– Lateral del Periférico de la Juventud.

– Avenida Silvestre Terrazas.

– Lombardo Toledano.

– Caminos rurales.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, Luis Abraham Villegas Escandón, destacó la importancia de aprovechar las disponibilidades presupuestales para atender necesidades prioritarias de infraestructura y movilidad.

El dictamen será turnado a la próxima Sesión de Cabildo, donde deberá ser analizado y votado por la totalidad de las y los regidores.