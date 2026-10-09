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Viernes 9 de octubre de 2026

Aprueban siete desarrollos que estaban detenidos por controversia en Cesión Gratuita

La Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios del Ayuntamiento aprobó siete desarrollos que permanecían pendientes debido a la suspensión relacionada con la Cesión Gratuita en Especie.

Entre los proyectos autorizados se encuentra el condominio de usos mixtos Quórum, además de Rinconada San Martín, Punta Vela II, Alizo Living, Vitelo Residencial, Novento Residencial II y Valencia II.

La regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la comisión, explicó que los desarrollos ya cumplían con los requisitos técnicos, pero no habían podido ser autorizados mientras se encontraba suspendido el mecanismo de Cesión Gratuita.

La ratificación se dio después de que el Ayuntamiento aprobara, el pasado 23 de septiembre, los nuevos lineamientos relacionados con este instrumento.

Con la autorización, los desarrolladores podrán avanzar en la comercialización de viviendas; sin embargo, todavía falta definir la Cesión Gratuita en Especie correspondiente a cada proyecto y concluir posteriormente el proceso de protocolización.

La directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, señaló que aún no se determina a qué obras se destinarán los recursos o aportaciones derivadas de estas cesiones.

Para definirlas, el Municipio tomará en cuenta factores como número de beneficiarios, costo financiero, urgencia, complejidad técnica e impacto para la ciudad.

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