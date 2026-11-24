Martes 24 de noviembre de 2026

Aquiles Speedway Park corona a sus campeones en el Gran Premio Charly Gómez Reza, La Leyenda El cierre de temporada reunió a los mejores pilotos de las siete categorías; Alonso Reynosa, Filiberto Guerra, Israel Barragán, Meny Pérez y Elio Becerra destacaron entre los campeones de la campaña

Aquiles Speedway Park corona a sus campeones en el Gran Premio Charly Gómez Reza, La Leyenda El cierre de temporada reunió a los mejores pilotos de las siete categorías; Alonso Reynosa, Filiberto Guerra, Israel Barragán, Meny Pérez y Elio Becerra destacaron entre los campeones de la campaña

El rugido de los motores marcó el cierre de temporada en Aquiles Speedway Park este fin de semana, con la celebración del Gran Premio Charly Gómez Reza, La Leyenda, última fecha del campeonato, donde se definieron las posiciones finales de la temporada 2026 dentro del ovalo más velos de todo el país.

La jornada la cual reunió a más de un centenar de piloto de todo el estado, dejó grandes duelos en la pista para buscar la bandera cuadros.

En la categoría Novatos V8, el oriundo de ciudad Delicias Alonso Reynosa, se proclamó campeón de la temporada después de firmar una gran campaña en la cual cerro con broche de oro al lograr su quinta victoria de la temporada consecutiva y en la última fecha volvió a demostrar su competitividad al conquistar el primer lugar, seguido por Diego Perales y Agustín Chavira, ambos de Chihuahua.

En la Estándar V8, Filiberto Guerra se quedó con el campeonato, mientras que en la carrera de cierre Omar Sánchez obtuvo la victoria, seguido por Guerra y Keko Pérez, quien completó el podio.

La categoría Pony Expertos tuvo como campeón a Meny Pérez, el piloto más destacado del campeonato. En la última competencia, Elio Becerra se llevó el primer lugar, seguido por Jorge Macías y Óscar Ochoa, todos representantes de Chihuahua.

Por su parte, en la Vintage, Israel Barragán aseguró el campeonato al finalizar en la segunda posición de la última fecha. César Ovalle se llevó la victoria de la competencia, mientras que Jerry Ruiz terminó en el tercer puesto.

En la categoría Modificada, Alejandro Balderrama, representante de Nuevo Casas Grandes, se quedó con el título de la temporada, mientras tanto en la carrera de cierre, Aarón Córdoba, de Delicias, conquistó el primer lugar, seguido por Rolando Rodríguez, de Ciudad Juárez, y Oswaldo Fierro, también de Delicias.

Mientras tanto, en Libre, Jorge Balderrama, de Nuevo Casas Grandes, se proclamó campeón de la campaña, pese a no participar en esta última fecha. La competencia fue dominada por Tury Ordóñez, de El Paso, Texas, quien consiguió el primer lugar, seguido por Tury Ordóñez Jr. y Gustavo Pérez.

Finalmente, en Pony Novatos, Elio Becerra se quedó con el campeonato de la temporada, mientras que Jaime Carbajal obtuvo la victoria en la última carrera, con César Martínez en segundo y Juan Ornelas en tercero.

De esta manera, Aquiles Speedway Park bajó el telón de su temporada con el Gran Premio Charly Gómez Reza, La Leyenda, una fecha que permitió reconocer el esfuerzo, la constancia y el talento de los pilotos que protagonizaron el campeonato en sus distintas categorías.