Argentina busca convertirse en potencia cuprífera bajo el gobierno de Javier Milei

Jueves 13 de noviembre de 2025

Algunos de los mayores yacimientos de cobre del mundo permanecen sin explotar en Argentina, un país que las empresas mineras consideraban inaccesible debido a su burocracia e inestabilidad económica. Esto está cambiando rápidamente bajo la administración del presidente libertario Javier Milei, quien busca diversificar la economía argentina y generar ingresos en dólares mediante la minería.

Estrategia del Gobierno

Milei ha implementado reescritura de reglas de inversión para atraer capital extranjero, mediante el programa RIGI, que ofrece:

Flexibilización de controles cambiarios.

Estabilidad fiscal por 30 años.

Reducción de la tasa de impuesto sobre la renta corporativa.

Posibilidad de arbitraje internacional para resolver disputas legales.

Las empresas mineras Glencore, BHP Group y First Quantum lideran ocho proyectos que requieren 26 mil millones de dólares en inversión, con una producción esperada de más de un millón de toneladas de cobre al año para 2035.

Potencial y comparaciones regionales

Milei compara el potencial cuprífero de Argentina con el de Chile, el mayor productor mundial de cobre, que exporta 20 mil millones de dólares anuales.

Se espera que la primera mina comience a producir en aproximadamente tres años, marcando el inicio de la ambición de Argentina de rivalizar con Chile.

Retos para la minería en Argentina

Infraestructura insuficiente: carreteras, electricidad y vías férreas limitadas.

Escasez de mineros experimentados comparado con Chile y Perú.

Altos costos de financiamiento debido a la percepción de Argentina como país de alto riesgo.

Restricciones legales: una ley prohíbe la minería cerca de los 16 mil glaciares del país, aunque el gobierno busca modificarla tras el aumento de representación del partido de Milei en el Congreso.

Oposición local: preocupaciones por consumo de agua y contaminación, aunque algunos vitivinicultores están abiertos a coexistir con la industria minera.

Impacto económico esperado

Generación de empleos y divisas, aunque los expertos advierten que el cobre por sí solo no reemplazará fábricas ni resolverá problemas estructurales de empleo.

Diversificación de exportaciones argentinas, actualmente centradas en soya, carne y vino.

Potencial impulso al crecimiento económico mediante la atracción de inversión extranjera directa, especialmente en petróleo, gas y minería.

En síntesis, Argentina busca transformarse en un actor clave en la industria mundial del cobre, con proyectos multimillonarios en marcha, aunque enfrentará desafíos ambientales, sociales y logísticos que podrían condicionar su éxito.