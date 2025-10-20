México

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Argentina y Estados Unidos acuerdan línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares para estabilizar la economía

El Banco Central de Argentina oficializó este lunes un acuerdo de swap por 20 mil millones de dólares con Estados Unidos, en un esfuerzo conjunto para estabilizar la economía argentina, afectada por una fuerte corrida cambiaria y la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El instrumento financiero, conocido como swap o intercambio de divisas, tiene como objetivo principal preservar la estabilidad de precios y fomentar un crecimiento económico sostenible en medio de la turbulencia que vive el país. La medida se presenta en un contexto complejo para Argentina, donde la depreciación del peso y la presión sobre los mercados financieros han generado preocupación entre inversionistas y ciudadanos.

El Banco Central destacó que esta línea de financiamiento forma parte de un acuerdo más amplio entre ambos países para reforzar la estabilidad macroeconómica y evitar mayores desequilibrios cambiarios.

Además, Estados Unidos prometió destinar otros 20 mil millones de dólares en fondos públicos y privados para respaldar a Argentina, siempre y cuando el presidente ultraliberal Javier Milei logre un buen desempeño en las elecciones legislativas. Milei, conocido por sus posturas liberales, busca consolidar su posición política en medio de un escenario nacional marcado por la inflación y la crisis económica.

El expresidente estadounidense Donald Trump se pronunció a favor de la ayuda y justificó el apoyo financiero diciendo: "No tienen dinero... están luchando muy duro para sobrevivir", en referencia a la difícil situación económica que atraviesa Argentina.

Este acuerdo marca un importante paso en la cooperación bilateral y refleja el interés de Washington por apoyar la estabilidad en América Latina en momentos de incertidumbre electoral y financiera.

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil

PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional

Business Roundtable urge a restablecer trato preferencial del T-MEC para revitalizar la manufactura estadounidense
Rodrigo Paz pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia
Violencia persiste en la Franja de Gaza pese a alto al fuego anunciado por Trump
Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026
Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento
Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos
Gobierno federal adelanta pago de becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”
ANAM recupera 200 mil millones de pesos por combate al contrabando y huachicol fiscal: Rafael Marín

Municipios

Más Noticias

PAN y PRI en Chihuahua no descartan alianza rumbo a 2027, pese a ruptura nacional
Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil
Aún sin definir aumento al impuesto predial para 2026: Roberto Fuentes Rascón