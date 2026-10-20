Ariadna Montiel asegura ventaja de 2 a 1 de Morena sobre el PAN en Chihuahua

Martes 20 de octubre de 2026

Ariadna Montiel afirmó que Morena mantiene una ventaja de dos a uno sobre el PAN en las preferencias electorales en Chihuahua y anticipó que su partido buscará ganar la gubernatura en 2027 para, dijo, iniciar una “nueva historia de bienestar” en la entidad.

Durante declaraciones realizadas este martes 20 de octubre, Montiel sostuvo que distintas encuestas colocan a Morena por encima de Acción Nacional tanto en preferencia electoral como en identificación partidista, aunque no precisó cuáles estudios respaldan la diferencia señalada.

“Hemos visto aquí en otras conferencias cómo las encuestas nos dan a nosotros dos a uno en preferencia electoral, en identidad de partido”, expresó.

Montiel aprovechó el mensaje para cuestionar la administración de la gobernadora Maru Campos, al considerar que la confrontación que, desde su perspectiva, ha mantenido con los gobiernos federales de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ha limitado mayores beneficios para los chihuahuenses.

“La confrontación que ha habido con los dos presidentes de parte de la gobernadora, pues lo único que ha hecho es que la población no tenga más acceso a más derechos, a más beneficios”, señaló.

Como ejemplo de la participación del Gobierno federal en Chihuahua, mencionó el hospital de Ciudad Juárez iniciado durante la administración de César Duarte y posteriormente concluido e inaugurado durante el gobierno de López Obrador, con capacidad para 260 camas.

La morenista consideró que las diferencias políticas no deberían impedir la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y cuestionó lo que calificó como falta de madurez para trabajar conjuntamente en beneficio de la población.

Montiel también relacionó sus críticas con el proceso que enfrenta el exfiscal César Jáuregui, a quien identificó como una figura cercana a Maru Campos desde antes del inicio de su administración.

Finalmente, aseguró que Morena llegará fortalecido al proceso electoral de 2027 y manifestó su confianza en que el partido obtendrá la gubernatura de Chihuahua, aunque la afirmación de una ventaja de dos a uno quedó planteada sin identificar públicamente las encuestas utilizadas como sustento.