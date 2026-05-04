Ariadna Montiel exige perfiles “impecables” rumbo a elecciones de 2027

Lunes 4 de mayo de 2026

En su primer discurso como presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel lanzó una advertencia directa a quienes buscan competir por cargos de elección en 2027: deberán contar con una trayectoria “impecable” y libre de señalamientos de corrupción.

Durante su mensaje ante militantes del partido, la nueva dirigente nacional afirmó que Morena debe garantizar que sus futuros representantes sean perfiles con principios, honestidad y compromiso real con la ciudadanía.

“Nos corresponde garantizar que los representantes de nuestro movimiento sean mujeres y hombres con principios y valores honestos. Lo que está en juego es la autoridad moral y política que nos dio legitimidad para llegar al poder”, expresó.

Montiel también envió un mensaje claro a aspirantes a candidaturas y coordinaciones de defensa de la transformación, al señalar que no bastará con ganar encuestas internas si existen dudas sobre su conducta.

“Desde ahora un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quieran ser candidatos en 2027: deben tener una trayectoria impecable”, advirtió.

La dirigente rechazó versiones que señalan que utilizará la estructura de programas sociales con fines partidistas y aseguró que su principal objetivo será fortalecer la organización interna de Morena.

Destacó su experiencia al frente de la Secretaría del Bienestar, donde aseguró haber coordinado una red de más de 60 mil personas para llevar apoyos sociales a comunidades de todo el país.

“He tenido el privilegio de conocer el México profundo y organizar estructuras que han llegado a casi 40 millones de beneficiarios”, señaló.

Finalmente, llamó a la militancia a mantenerse unida y trabajar desde el territorio para consolidar el proyecto político del partido rumbo a los próximos procesos electorales.