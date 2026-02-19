México

19.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

Armada de México asegura semisumergible con presunta cocaína frente a Manzanillo

En una operación marítima de alto alcance, la Armada de México interceptó un semisumergible cargado con presunta cocaína a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, informó la Secretaría de Marina.

La embarcación, de bajo perfil (LPV), transportaba 179 bultos de distintas dimensiones, que representarían varias toneladas de droga, pendientes de confirmación por el peso ministerial oficial. A bordo viajaban tres tripulantes, quienes fueron detenidos, se les leyeron sus derechos y serán puestos a disposición de la autoridad ministerial al arribo a puerto.

El operativo fue encabezado por la Armada en funciones de Guardia Costera, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La intercepción se realizó con patrullas oceánicas y aeronaves de ala fija y móvil, siguiendo inteligencia compartida por el Comando Norte de Estados Unidos y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las embarcaciones de bajo perfil, conocidas como "narcosubmarinos", son utilizadas por organizaciones criminales para transportar grandes volúmenes de droga desde Sudamérica hacia México y Centroamérica, reduciendo su detectabilidad ante radares convencionales. La incautación representa un golpe logístico y financiero significativo a las redes del narcotráfico que operan en el corredor marítimo del Pacífico.

Fiscalía de Chihuahua informa avances en extinción de dominio de bienes de Aras Investment

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y posible tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua

Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Emite Protección Civil alerta amarilla por viento fuerte en Juárez

Fiscalía investiga bloqueos carreteros en Aldama como maniobra de distracción
Trágica avalancha en Sierra Nevada deja ocho muertos y un desaparecido
Asegura SSPE vehículo blindado con placas sobrepuestas en Aldama
Claudia Sheinbaum aclara que no hay investigación contra ex Secretario de Marina por huachicol
Chihuahua se prepara para la Polka Monumental 2026
Nuevo enfrentamiento en Atascaderos, Guadalupe y Calvo deja al poblado en alarma
Alejandro Domínguez solicita licencia para buscar reelección al frente del PRI en Chihuahua
Dan de alta a los siete menores intoxicados por tamales con fentanilo en Puebla

Municipios

Más Noticias

Continúa Alma Portillo lucha por Sistema Estatal de Cuidados; recorre modelo de Jalisco
Dorados de Chihuahua inician campamento primaveral rumbo a la temporada 2026 de la LMB
SEP confirma revisión y ajustes en libros de texto gratuitos