Armada de México asegura semisumergible con presunta cocaína frente a Manzanillo

Jueves 19 de febrero de 2026

En una operación marítima de alto alcance, la Armada de México interceptó un semisumergible cargado con presunta cocaína a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, informó la Secretaría de Marina.

La embarcación, de bajo perfil (LPV), transportaba 179 bultos de distintas dimensiones, que representarían varias toneladas de droga, pendientes de confirmación por el peso ministerial oficial. A bordo viajaban tres tripulantes, quienes fueron detenidos, se les leyeron sus derechos y serán puestos a disposición de la autoridad ministerial al arribo a puerto.

El operativo fue encabezado por la Armada en funciones de Guardia Costera, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La intercepción se realizó con patrullas oceánicas y aeronaves de ala fija y móvil, siguiendo inteligencia compartida por el Comando Norte de Estados Unidos y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las embarcaciones de bajo perfil, conocidas como "narcosubmarinos", son utilizadas por organizaciones criminales para transportar grandes volúmenes de droga desde Sudamérica hacia México y Centroamérica, reduciendo su detectabilidad ante radares convencionales. La incautación representa un golpe logístico y financiero significativo a las redes del narcotráfico que operan en el corredor marítimo del Pacífico.