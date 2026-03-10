Chihuahua

9.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

Arranca Bonilla rehabilitación de calle California en Quintas del Sol

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle California, en la colonia Quintas del Sol, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta zona.

La obra contempla una inversión de 2 millones 700 mil pesos para la rehabilitación de 11 mil metros cuadrados, en el tramo comprendido entre las calles Arizona y Hacienda Los Chepas, donde se colocará carpeta asfáltica con un espesor de 3.5 centímetros.

Durante el arranque de los trabajos, el alcalde supervisó el retiro de la carpeta asfáltica existente, previo a la colocación del nuevo pavimento. En el área ya se instaló señalización preventiva, por lo que se exhorta a las y los conductores a circular con precaución y considerar rutas alternas.

Vecinos del sector se acercaron al edil para agradecer la realización de esta obra, al señalar que desde hace tiempo era necesaria para mejorar las condiciones de la vialidad.

Estas acciones forman parte de los trabajos que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura vial y ofrecer calles más seguras y funcionales para las familias chihuahuenses.

Chihuahua, tercer lugar nacional en homicidios durante febrero

Municipios

