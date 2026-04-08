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Miércoles 8 de abril de 2026

Arranca Curso de Primavera del Museo Semilla con actividades STEM, arte y deporte

Con actividades de robótica, arte, ciencia y deporte, el DIF Estatal —a través del Museo Semilla— dio inicio este lunes al Curso de Primavera, que reunió a decenas de niñas y niños que aprovechan el periodo vacacional para participar en dinámicas lúdicas y educativas.

El curso, que se ha realizado durante varios años, incorporó en esta edición talleres STEM, incluyendo robótica, con el objetivo de fortalecer habilidades de razonamiento lógico-matemático, así como fomentar el trabajo en equipo y la colaboración. Las actividades se desarrollarán durante toda la semana, hasta el viernes 10 de abril, y están dirigidas a menores de entre 6 y 15 años.

Las dinámicas buscan impulsar la creatividad y el desarrollo integral de los participantes. En el caso del módulo STEM, los asistentes participan en ejercicios de programación, construcción de prototipos, experimentos reales —como lanzamientos de cohetes de agua— y retos que estimulan el pensamiento crítico.

Estas actividades forman parte de la oferta educativa y científica del Museo Semilla, que incluye talleres sabatinos como ajedrez, dibujo y robótica, además de clubes especializados que permiten a los niños “pasar de principiantes a creadores de tecnología”.

Las inscripciones continúan abiertas y las personas interesadas pueden solicitar más información vía WhatsApp al 614-553-52-08 o a los teléfonos 614-214-40-00, extensiones 22337 y 22301.

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