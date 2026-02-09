Arranca Gobierno de México la beca Rita Cetina para más de 8.4 millones de estudiantes de primaria

Lunes 9 de febrero de 2026

El Gobierno de México puso en marcha la beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares para estudiantes de primero a sexto de primaria, programa que beneficiará a más de 8.4 millones de niñas y niños en todo el país.

Durante la conferencia presidencial, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que desde el 3 de febrero comenzaron las asambleas informativas en todas las escuelas primarias públicas, con el objetivo de incorporar a las familias al programa.

Delgado subrayó que la implementación de esta beca representa el mayor reto operativo del sistema de becas, debido al elevado número de beneficiarios que contempla.

La beca Rita Cetina forma parte del fortalecimiento de las Becas para el Bienestar, las cuales en 2026 alcanzarán a 22.8 millones de estudiantes de todos los niveles educativos, con una inversión superior a los 140 mil millones de pesos, lo que consolida a este esquema como el programa social educativo más grande del país.

El titular de la SEP destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, actualmente el Estado garantiza apoyos económicos desde la educación básica hasta la superior, como una política permanente orientada a reducir la desigualdad y prevenir la deserción escolar.