Arranca Semana de Salud con exitosa jornada de donación altruista de sangre; 50 chihuahuenses contribuyen a salvar vidas

Lunes 2 de marzo de 2026

Con amplia participación ciudadana, la Regidora y Presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel Baquera, encabezó el arranque oficial de la Semana de Salud, una iniciativa impulsada desde el H. Ayuntamiento de Chihuahua con el propósito de acercar acciones concretas de bienestar y prevención directamente a la población.

La primera actividad de esta semana fue una jornada de donación altruista de sangre, celebrada en el Salón Consistorial del H. Ayuntamiento, en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETES) del Estado, institución especializada que aportó el personal médico y el equipo necesario para garantizar un proceso seguro, digno y eficiente para cada donante.

La respuesta de la ciudadanía superó las expectativas ya que 50 cumplieron exitosamente con los requisitos médicos establecidos y realizaron su donación. Las unidades de sangre recolectadas serán destinadas a pacientes que enfrentan enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas o emergencias médicas, representando una oportunidad real de salvar vidas.

La Regidora Borruel Baquera recordó que donar sangre es un acto completamente voluntario, seguro e indoloro que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes más lo necesitan. Una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas.

Agradeció de manera especial a cada ciudadana y ciudadano que se sumó a esta convocatoria, ya sea que hayan podido donar o no, reconociendo su disposición y espíritu solidario. Sus compañeros del Ayuntamiento acudieron a la donación entre ellos la Regidora Joni Barajas González y el Regidor Adan Galicia así como personal de la Sindicatura Municipal; Despacho del Alcalde y otras dependencias Municipales.

"Cada persona que se acercó hoy demostró que nuestra comunidad tiene corazón. Donaron su tiempo, su voluntad y muchos de ellos su sangre. Eso no tiene precio y desde el Ayuntamiento estamos profundamente agradecidos", expresó la Regidora.

La funcionaria municipal reafirmó que esta jornada es solo el comienzo. Desde la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento se continuarán impulsando acciones permanentes en materia de salud pública, prevención de enfermedades y bienestar comunitario, en línea con los compromisos que el Alcalde Marco Bonilla adquirió con la ciudadanía al inicio de su administración.

La Semana de Salud contempla una serie de actividades que se desarrollarán en los próximos días, con el objetivo de brindar a la población acceso a información, servicios y campañas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.